Авторы уже отреагировали на недовольство фанатов и сообщили, что собираются внести правки в механику покупки виртуальных предметов.

На днях разработчики игры Dying Light 2 выпустили обновление 1.12, внедрив в зомби-экшен кроссовер со второй PayDay, а также виртуальную валюту, именуемую DL, которую необходимо приобретать за реальные средства. Внутренние деньги можно использовать для покупки разного снаряжения.

Также разработчики провели акцию: на протяжении месяца геймеры могут получить 500 DL бесплатно, но этой суммы хватит для приобретения лишь пары самых дешевых позиций. Фанаты явно разочаровались такой политикой компании. Зомби-экшен Dying Light 2 полтора года не имел внутренних транзакций и тут разработчики решил внезапно изменить свое решение. Расстроенные фанаты начали уменьшать оценки проекта в Steam, критикуя действия создателей игры.

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Авторы оперативно отреагировали на жалобы комьюнити в собственных социальных сетях и ответили, что приняли их к рассмотрению. Представители студии заявили, что могут внедрить возможность приобретения за DL отдельных частей экипировки из доступных наборов. Но разработчики подчеркнули, что для реализации этого потребуется время. Фанатам не стоит ожидать скорейшего нововведения с измененными микротранзациями.

Сотрудники студии рассказали, что на протяжении нескольких следующих день будут собирать фидбек, а после они устроят групповую дискуссию, в которой будет участвовать руководитель франшизы Тимон Смектала. Он ответит поклонникам на все имеющиеся вопросы.