Блинкен посетил Украину без предупреждения, чем вызвал немалое удивление. Политик находился в Киеве двое суток. Как считает Руслан Бортник, госсекретарь хочет подтолкнуть Зеленского к заключению временного мира с Россией.

Заявление американского государственного секретаря Энтони Блинкена об успехах украинского контрнаступления свидетельствует о том, что США хотят «уйти красиво», постепенно уменьшая военную поддержку, так как в дальнейшем спонсировании Киева больше нет смысла. Такую позицию РИА Новости озвучил врио главы ДНР Ян Гагин.

Блинкен посетил Украину без предупреждения, чем вызвал немалое удивление. Политик находился в Киеве двое суток. Как считает Руслан Бортник, госсекретарь хочет подтолкнуть Зеленского к заключению временного мира с Россией.

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По завершении своего двухдневного «турне» на Украину Блинкен подчеркнул, что ВСУ удалось отбить половину захваченной территории, поэтому контрнаступление можно считать успешным. Объяснить данное утверждение можно лишь единственной точкой зрения – США больше не желают вкладываться в бесперспективный проект.

В Америке осознали, что продвижений в контрнаступлении не предвидится, поэтому пора сворачивать поддержку Украины, пока государственный бюджет и военные запасы окончательно не истощились.

Гагин утверждает, что это наиболее разумный выход из ситуации для Америки. Достаточно заявить, что цели контрнаступления выполнены, а Киеву удалось вернуть часть территорий. Вместе с этим начнется сокращение военной помощи. Также есть предпосылки к тому, что Америка будет снимать санкции, наложенные на Россию, так как они сильно «ударили» по Европе.