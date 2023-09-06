Известно, что пока у проекта нет режиссера

Сегодня, 5 сентября, появилась новость о том, что компания Annapurna Animation приступила к работе над анимационным фильмом по вселенной Stray.

О том, почему студия занялась проектом, можно сказать лишь пару слов: невероятная популярность. Адвенчура Stray получила признание фанатов. Необыкновенный сеттинг, нестандартная игровая механика. Ведь где ещё можно побродить по городу-киберпанку в «тушке» рыжего кота?

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Подробности о предстоящем фильме не раскрываются. Возможная дата также неизвестна.

В компании подчеркнули, что в производство запущено несколько фильмов по вселенным. Какие именно проекты взяты в работу – неизвестно. По утекшей в сеть информации, студия трудится над анимацией игр Twelve Minutes, Cocoon и другими. Полный перечень будет опубликован студией позднее.

Сам проект Stray вышел летом прошлого года. За разработку отвечала студия BlueTwelve. Игроки положительно восприняли главного героя – рыжего кота, а критики высоко оценили проработанность мира, дизайн и качественную графику. От компании не поступало сообщений о выпуске продолжения проекта.

Изначально релиз состоялся только на двух платформах – компьютере и PS5. Летом нынешнего года проект выпустили на консоль Xbox. Средняя оценка игры составляет 82 балла из 100 возможных на Metacritic. Это весьма высокие показатели для адвенчуры с широким охватом аудитории. Пользователи же оценили игру на 8,3 балла из 10.