Перевести можно как интерфейс игры, так и субтитры. Технических ограничений в этом плане нет.

Локализаторы с ZoG приступили к приготовлениям по машинному переводу Starfield. Процесс уже запущен.

Подробности стали известны 29 августа 2023 года. Переводчики форума ZoG узнали, что файлы предстоящего научно-космического РПГ не содержат русских шрифтов. Уже следующим днем специалист под ником Haoose, имеющий доступ к демоверсии игры, рассказал о старте машинного перевода проекта. Также он рассказал некоторые технические нюансы.

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Внедрить русский язык в Starfield не составит труда. Игра прекрасно видит его, при этом нет багов или ошибок. Переводу подлежат не только субтитры, но и сам интерфейс. Технические ограничения отсутствуют.

Энтузиасты, чьи личности не раскрываются, приступили к технической работе с файлами текста субтитров. Получается, что из игры извлекут текст, переработают его, а после вставят на русском языке.

Другая группа специалистов также проявила инициативу, заявив, что сделает красивые шрифты.

Haoose уже практически закончил работу над машинным переводом интерфейса. Процесс будет завершен ближе к первому сентября, когда Starfield опубликуют в раннем доступе.

Далее, с определенной вероятностью, будет опубликована первая локализованная версия проекта, где вставят машинный перевод вместо субтитров. При этом сроки не уточняются.

Haoose рассказал, что работает исключительно по собственной инициативе, не объявляя сбора средств на реализацию. Финансы потребуются в случае, если придется приобретать премиум-подписку к переводчикам.