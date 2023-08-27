Возможность оформить подписку Game Pass Ultimate за 1 доллар на 14 дней пропала за полторы недели до релиза научно-фантастической ролевой игры Starfield, которая входит в каталог сервиса.

Компания Microsoft больше не предлагает пробную подписку Game Pass стоимостью в $1. Это сделано за 1,5 недели до выхода научно-фантастического проекта Starfield. Скорее всего в компании не желают, чтобы геймеры злоупотребляли возможностью.

Представители сайта XGP первыми заметили, что Microsoft убрала ознакомительную версию своего продукта. Как утверждают пользователи Сети, опция исчезла буквально на днях.

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За 2023 год это второй раз, когда компания убирает данную услугу. Впервые Microsoft приняла подобное решение в мае, через месяц вернув опцию. Представители компании не прокомментировали собственные действия.

Ранее подписка предоставляла пробный период на месяц, теперь же «ознакомление» длится всего две недели.

Пользователи сети сопоставили пропажу «демоверсии» Game Pass с выходом игры Starfield. В компании не желают, чтобы люди «халявно» получили доступ к проекту. С сайта убрали даже упоминание о данной услуге.