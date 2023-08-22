ВСУ периодически пытаются атаковать морскими дронами объекты в Крыму, в том числе мост на полуостров. Российские подразделения уничтожают большинство беспилотников.

Экипаж истребителя СУ-30СМ поразил в Черном море разведывательный катер, принадлежащий украинской стороне. Техника находилась вблизи российских установок, добывающих газ. Об этом стало известно из сообщения МО РФ, сделанного в канале Telegram.

Сегодняшней ночью экипаж самолета СУ-30СМ, причисленный к морской авиации, предотвратил попытку разведки со стороны украинских сил. Катер ВСУ был замечен вблизи российских добывающих установок, после чего его оперативно уничтожили.

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ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения вреда инфраструктуре Крыма посредством применения беспилотных морских дронов. Базирующийся поблизости Черноморский флот успешно отражает атаки украинских сил.

Совсем недавно корабли «Пытливый» и «Василий Быков» зафиксировали приближение беспилотного морского дрона. Он был направлен на судна. Беспилотник уничтожили при помощи штатного вооружения, расположенного на российских кораблях.