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Сладков назвал девятитонную бомбу оружием-сюрпризом для ВСУ
«Есть девятитонная бомба авиационная», – обратил внимание Сладков, говоря о фугасной бомбе массой 9000 кг ФАБ-9000.

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Военный корреспондент Александр Сладков, беседуя в эфире радио «Говорит Москва», упомянул мощное вооружение, так и не использованное в зоне СВО. Речь идёт про ФАБ-9000. Это фугасная бомба, весящая около 9 тонн.

В распоряжении РФ есть «умные» бомбы, весящие по 500 кг. Взрывы от них закрывают небо клубами дыма, а на земле полыхает пламя. Другое дело – бомба, весящая целых 9 тонн. Российская армия ещё не все показала в зоне СВО.

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ФАБ-9000 М-54 разработали ближе к концу 50-х годов. Её расценивают как наиболее мощную боеголовку, не относящуюся к категории ядерных, которая стоит на вооружении ВС РФ. За габариты снаряд прозвали «слон».

В бомбе присутствует свыше 4 тонн тротила. Её разрабатывали для уничтожения промышленных зданий и фабрик, а также крупнотоннажных судов. Было зафиксировано несколько применений ФАБ-9000, к примеру, в Афганистане.

Девятитонную авиационную бомбу могут нести на борту лишь пара самолетов: Ту-16, Ту-22 или Ту-95.

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