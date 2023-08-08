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Times: Киев защищает самая мощная система ПВО в мире, но боеприпасов не хватает
Сообщается, что украинская армия расходует примерно 150–160 ракет Patriot за один месяц.

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Киев – единственный украинский город, защищенный системами ПВО, но запасы боеприпасов к системам уже на исходе.

Британские журналисты из издания The Times рассказали, что украинская столица надежно защищена от ударов российской авиации. На «страже» стоит мощнейшая система ПВО в мире. Подробности были предоставлены высокопоставленным чиновником ВСУ. Но он же и подчеркнул, что украинская армия испытывает жесткий дефицит боеприпасов к ним.

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К мощнейшим ПВО в мире чиновник относит американский Patriot, немецкие IRIS-T, а также французские системы.

Согласно отчетам, в месяц уходит порядка 150 боеприпасов. Аналогичное количество снарядов зарубежные страны производят за год. Чиновник подчеркивает, что осенью российская армия начнет вновь атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому ВСУ потребуется иметь в распоряжении как можно больше ракет.

Ранее было сообщено, что эксперт порекомендовал поскорее закончить конфликт, пока США не создали новое ПВО.

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