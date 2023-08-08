«Украина рассчитывала прорвать российские позиции, но контрнаступление идет медленно, поскольку ВСУ сталкиваются с сильно защищенными российскими линиями обороны», — сообщает WION.

Индийский канал WION сообщил, что Украина не придерживается иностранной тактики в нынешнем контрнаступлении, поэтому определенная часть зарубежной техники является бесполезной. Российские минные поля стали заграждением, через которое не смогли пробраться бронированные машины. Данное обстоятельство, безусловно, идёт на пользу РФ, с точки зрения авторов.

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Украина пыталась штурмом прорваться через российские заграждения, но все попытки претерпели крах. Сам темп контрнаступления существенно замедлился. Оборона, выстроенная российской стороной, не позволяет ВСУ действовать согласно иностранной тактике, поэтому украинские бойцы пользуются собственной стратегией.

Запад недоволен происходящим. Лидеры иностранных государств ожидали настоящего прорыва ВСУ, агрессивных боевых действий с их стороны. В реальности же они получили едва продвигающееся контрнаступление, а российские рубежи остались нетронутыми.