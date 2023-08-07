Картину с Юлией Пересильд и Милошем Биковичем в главных ролях посмотрело 6,2 миллиона зрителей.

Кассовые сборы «Вызова», съемки которого проходили в космосе, составили более 2 миллиардов рублей. Главных героев в драме исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович и Олег Новицкий.

С 12 апреля картину длительностью 164 минуты посмотрели более 6 миллиона человек разного возраста. По статистике на 7 августа космическая драма заработала 2 000 597 851 рублей. В эту сумму также входят средства от перепродаж билетов на ближайшие дни. Первый миллиард новинка смогла получить почти через 2 недели после выхода в кинотеатры.

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Напомним, «Вызов» является первым в мире полнометражным фильмом, который снимали в космосе. Бюджет картины составляет примерно 1 миллиард рублей. Съемочный процесс проходил непосредственно на борту МКС, в 400 километрах от Земли. Съемки на орбите заняли 2 недели.

Это история о талантливом хирурге со сложной судьбой Евгении Беляевой, которая поехала на орбитальную станцию для спасения космонавта Олега Богданова. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, поэтому он не смог отправиться на Землю в больницу. Изначально Евгения должна была только разработать план операции, но с учетом обстоятельств ей пришлось оперировать в условиях невесомости.