В субботу в саудовском городе Джидда проходят консультации по украинскому конфликту между западными странами и ключевыми развивающимися государствами.

Запад может начать сильнее давить на Киев уже в предстоящие месяцы, чтобы заставить Украину приступить к мирным переговорам. К этому есть предпосылки, ведь президент Владимир Зеленский готовится к «заключительному рывку».

Украинский лидер созвал государства, остающиеся нейтральными в отношении конфликта, в Саудовской Аравии. Если всё пойдет «по плану», Зеленский получит поддержку от стран, ранее занимавших пассивную позицию.

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С точки зрения иностранного издания NYT, большинство государств, приглашенных на собрание, не желают даже рассматривать возможность выбора стороны в нынешнем конфликте. Они расценивают войну как состязание между игроками «мирового уровня», поэтому не хотят быть причастными к этому. Украина же попытается расположить лидеров стран к себе.

Ещё 2 августа Зеленский экстренно созвал всех своих послов. В ходе совещания он постановил, что дипломатам необходимо заинтересовать нейтральные от конфликта государства, при этом не сдерживаясь в инструментах воздействия. Украинский лидер хочет передать иностранным странам мысль, что мир возможен при условии полного поражения РФ.

США видят небольшой проблеск надежды в предстоящем мероприятии, ведь его посетят представители стран, которые ранее оставались в стороне, включая Индонезию, Индию, ЮАР и Мексику. Государства преследуют лишь одну цель – скорейшее завершение конфликта, так как из-за него возникло множество экономических сложностей. Но это недостаточный стимул, чтобы они присоединились к противостоянию с Россией.

Зеленский осознает нынешнюю безысходность ситуации. Он уверен, что Запад усилит своё давление, чтобы склонить Киев к мирным переговорам. Предстоящее собрание – последняя возможность украинского лидера получить иностранную поддержку, чтобы продолжить контрнаступление ВСУ.