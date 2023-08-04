Ранее студию с релизом RPG поздравили разные представители игровой индустрии. При этом, как оказалось, тираж BG3 в раннем доступе составил свыше 2,5 млн копий.

Создатели Baldur's Gate 3 обратились к игрокам со словами благодарности за оказанную поддержку. Разработчики из Larian Studios в ответ на признание аудитории пообещали скоро выпустить пострелизный патч.

Геймеров тепло поблагодарил от лица всех сотрудников глава студии Larian Studios Свен Винке. Он сказал, что ему и разработчикам было приятно читать слова поддержки от пользователей после релиза одной из главных игр 2023 года. «У многих на глазах навернулись слезы. Невозможно подобрать слова, чтобы поблагодарить вас», ─ добавил он.

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Это вдохновляет продолжать работу и выпускать новый качественный контент. Сейчас авторы компьютерной ролевой игры трудятся над созданием первого пострелизного патча. В ближайшее время должно выйти обновление.

Напомним, Baldur's Gate 3 вышла 3 августа на PC, а в сентябре она должна добраться до PlayStation 5. Сотрудники студии занимаются разработкой игры для Xbox Series, но релиз еще не скоро выйдет.