В кинокомиксе собирались рассказать о Тёмном рыцаре «с иной точки зрения», заявил художник-постановщик «Человека из стали» и «На заре справедливости».

Отмененный фильм Бена Аффлека о Бэтмене планировали построить на сюжетах о герое, написанных за последние 80 лет. Если бы кинокомикс вышел, зрители могли бы увидеть Темного рыцаря с другой стороны, так как создатели хотели акцентировать внимание на неисследованных темах об известном супергерое.

Об этом сообщает художник-раскадровщик Джей Олива. Он уточнил, что Бен Аффлек должен был не только сыграть главного героя в новинке, но и выступить в роли режиссера. Олива уверен, что картина о супергерое могла бы стать популярной среди зрителей. Также он добавил, что в силу определенных обстоятельств не может многое рассказать на эту тему. Но кинематографист не сомневается, что, однозначно, фильм мог бы стать лучшим произведением о Бэтмене.

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Ранее в сети появились сведения, что в кинокомиксе зрители могли бы увидеть Бэтгерл, а ее главным антагонистом стал бы злодей Дэфстроук. Но эта информация не нашла подтверждения. Кинокритики считают, что Олива говорит правду. Несмотря на то, что кинематографист не участвовал в непосредственном производстве фильма, он видел черновики сценария. Так, ему стали известны эксклюзивные сюжетные детали блокбастера.

Как вспоминает Олива, он никогда ранее не видел фильм, где были так гармонично связаны захватывающие сюжетные линии. Ознакомившись с черновиками сценария, Джей Олива неожиданно пришел к выводу, что персонаж Бэтмена до сих пор не был раскрыт в полном объеме. История лауреата 2 премий «Оскар» Бена Аффлека могла бы изменить эту ситуацию.

Версия Бена Аффлека о Бэтмене захватывала моменты, которые никто не освещал в комиксах. Они основаны на сюжетах из мифологии Темного рыцаря, которые были написаны в течение 80 лет. Однако зрители не смогут увидеть фильм о Бэтмене, потому что Аффлеку пришлось покинуть проект.