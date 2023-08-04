В ходе прямой трансляции разработчики Genshin Impact анонсировали новое обновление 4.0, поделились трейлером, показали новый регион Фонтейн, а также трех новых персонажей.

16 августа выйдет большое обновление для Genshin Impact. Геймеров ждут улучшение ивентов, появление новых персонажей, дополнительные виды оружия и многое другое. После выпуска апдейта в игре появится функция глобального освещения.

Напомним, популярная компьютерная игра в жанре action-adventure была разработана miHoYo Limited в 2020 году. Разработчики опубликовали трейлер обновления. Патч добавляет регион Фонтейн, основанный на водной стихии, 3 героев (фокусника Лини, его сестру Линнет и брата Фремина) и возможность исследования подводного мира.

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Страна ассоциируется с Центром культуры, искусства и технологий. Чтобы попасть в нее, надо сесть на аквабус. Транспортом пользоваться удобно. Геймеры могут погрузиться под воду и изучать затопленные руины. При этом важно следить за запасами воздуха, они расходуются при спринте. Запасы можно пополнять через спецсферы.





Битвы под водой отличаются от боевых действий на суше. С помощью уникальной механики можно поглощать способности определенных существ. В затопленной пещере можно наткнуться на Императора Огня и Железа, это новый босс. Другими главарями становятся Коппелиус и Коппелия. Они двигаются в стиле фигуристов.