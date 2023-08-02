По его словам, на сегодняшний день необходимо работать на 100% со всеми государствами, которые обладают истребителями данной модели, и смогут после обучения украинских пилотов передать F-16 Киеву.

Украинские пилоты всё ещё не приступили к обучению на американских истребителях F-16. Когда состоится начало тренировок – неизвестно. Но украинский лидер Владимир Зеленский полон уверенности, заявляя, что к занятиям приступят в августе.

реклама

В ходе своего совещания он указал, что пилоты начнут свои тренировки на зарубежных истребителях уже в этом месяце. Откуда взята информация, а также имеет ли она фактическое подтверждение, неизвестно.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо максимально взаимодействовать с государствами, которые занимаются вопросом обучения пилотом и дальнейшей передачей истребителей Киеву. Дипломатам следует налаживать дружеские контакты, своевременно реагировать на запросы союзников.

Украинский лидер, обратившись к послам, заявил, что поставки авиации должны состояться в ближайшее время. Им следует слегка «надавить» на иностранных партнеров, чтобы предотвратить очередную задержку по срокам.