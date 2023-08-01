По словам политика, таким образом удастся избежать вакуума власти в стране.

Если нынешний украинский лидер Владимир Зеленский окажется в состоянии, в котором не сможет исполнять свои обязанности, либо случится его преждевременная гибель, то руководством страны будет заниматься Верховная рада. Об этом рассказал Николай Княжицкий, являющийся депутатом украинской оппозиции.

Политик считает, что это позволит избежать руководительского вакуума в стране. Органы власти и ведомства продолжат функционировать. Сейчас нет времени на проведение выборов и избрание нового лидера.

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Но не все просто. Руслан Стефанчук, сейчас сидящий во главе рады, тоже не особо популярен у народа. Только 4 из 10 людей доверяет ему. Результаты были получены в ходе социального опроса. Рейтинг доверия у него ниже, чем у Зеленского.

Также поступило заявление от одного иностранного политика. Он считает, что действия Украины против России могут «плохо кончиться» для Зеленского. Один из возможных итогов – преждевременная кончина.

Ранее Зеленский заявил о нехватке западной помощи для Украины.