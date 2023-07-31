Владимир Зеленский озвучил позицию официального Киева на вопрос о достаточности помощи от Запада. "Если бы война закончилась, то достаточно. Пока идет война, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает. Помощь она тоже разная", - обозначил он.

Зеленский публично признал, что Украине не хватает помощи от Запада. Президент страны говорит, что конфликт еще не окончен, поэтому требуется поддержка.

Лидер украинского народа утверждает, если бы конфликт был исчерпан, то тогда поддержки Запада было бы достаточно. Но ее не хватает. При этом политик акцентирует внимание на том, что помощь бывает разной. В данном случае речь идет не только о военной, но и информационной поддержке, гуманитарной помощи.

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Мнение Зеленского разделяют многие украинцы. Так, министр финансов страны Сергей Марченко сетует на то, что США скорее дадут оружие, но не отправят денежные средства. Министр полагает, американцы не желают тратиться на украинцев.

Вице-спикер Верховной Рады Елены Кондратюк разочаровалась итогами саммита НАТО. Она ждала приглашения в альянс, но его так и не последовало. Украинцы удивляются текущему положению дел, однако жители других стран думают, что это было вполне ожидаемо.