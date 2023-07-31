Дата релиза S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update пока неизвестна. Романов уделяет разработке все свободное время, но назвать конкретные сроки не готов.

Россиянин Владислав Романов, известный своим созданием мода S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update, являющийся ремастером оригинального проекта, вышедшего ещё 16 лет назад, продемонстрировал горячо ждущим фанатам завершенную локацию. Ею стала «Лаборатория Х-18».

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Создатель поделился некоторыми деталями проработанной локации. Во-первых, он не просто улучшил качество изображения, а добавил небольшие объекты, проработал маленькие детали, заменив определенные текстуры. Также значительно улучшилось освещение. Романов поработал над большинством ошибок оригинала, убрав их в ремастере.

Нынешняя версия игры адаптирована под NVIDIA GTX 1060 в версии с 3 ГБ видеопамяти. На максимальных настройках он смог добиться стабильных 60 FPS. Создатель подчеркнул, что он доволен своим творением, но проведет ещё несколько мелких корректировок.

О дате выхода ремастера пока не сообщается. Романов трудится над проектом в свободное время, но не может озвучить даже приблизительных сроков.