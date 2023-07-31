Официальная служба поддержки Microsoft сообщила о том, что корпорация прекратит поддержку приложения Xbox Console Companion 28 августа — его больше нельзя будет загрузить.

Корпорация Microsoft перестанет поддерживать приложение Xbox Console Companion уже 28 августа. С помощью сервиса пользователи могли делать скрины на консоли, а после отправлять их на ПК.

Приложение запустили ещё в 2014 году, после чего оно получило достаточно большую популярность. Корпорация заявила о намерениях завершить его поддержку, поэтому рекомендует перейти на приложение Xbox, чтобы сохранить игровую экосистему.

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Журналисты подметили, что у сервиса было одно сильное преимущество. Приложение позволяло отправлять скриншоты и отнятые записи экрана на ПК. Имеющийся сервис, разработанный для Xbox, не имеет данного функционала.

Теперь «жизнь» игроков значительно усложнилась. Им придется прибегать к сервисам One Drive или пользоваться съемными жесткими дисками, чтобы импортировать отснятый материал на компьютер. Есть вероятность, что Microsoft поработает над своим приложением, добавив возможность взаимодействия с медиафайлами.