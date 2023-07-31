«Украинские военные удваивают усилия по прорыву мощной обороны России на юге в рамках контрнаступления», — говорится в публикации.

Украинские военнослужащие стали прикладывать больше усилий на позициях. Все это может демонстрировать переход ВСУ к новой фазе наступления. Подробности были предоставлены иностранными СМИ.

Журналисты подметили, что украинская сторона стала более активной, пытаясь преодолеть российские рубежи. Как утверждает Джордж Барбосса, изучающий конфликты, начало нового этапа является очевидным. Киев отправил на передовую все свои резервы, включающие опытных бойцов.

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Ранее контрнаступление нельзя было назвать успешным. ВСУ сталкивались с серьезной обороной, выстроенной российскими военными. ВС РФ разместили множество ловушек, противопехотных и противотанковых мин, по приближающемуся противнику работала артиллерия и авиация, не оставляя шансов украинским силам дойти до рубежей. Но ВСУ, несмотря на всё это, продолжают своё контрнаступление, удвоив усилия.

Перед этим в СМИ поступило заявление от бывшего американского разведчика Скотта Риттера. Он указал, что украинское контрнаступление вскоре подойдет к концу, так как Киев не справляется с поставленной задачей.

Эксперт рассказал, что в планы руководства ВСУ входил прорыв к Азовскому морю, чтобы после заставить Россию капитулировать. Но этого достичь не удалось. Российская армия выстроила мощные оборонительные рубежи, против которых оказались бессильны западное вооружение и техника. В США буквально «разочарованы» происходящим, поэтому приказали Киеву пересмотреть свою позицию.