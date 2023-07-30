Обещания Украины прорваться к Мелитополю разбились о первую линию обороны ВС РФ, поэтому стране ничего не остается, как изменить свои планы по поводу контрнаступления. Об этом в субботу, 29 июля, заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Украина неоднократно утверждала про взятие Мелитополя штурмом. Но все надежды оказались тщетны в момент, когда ВСУ столкнулись с оборонительными рубежами, выстроенными российской армией. Теперь государству приходится пересматривать собственные намерения в отношении контрнаступления. Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер во время своего интервью.

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Эксперт вспомнил обещание, которое дал главнокомандующий ВСУ. Согласно его содержанию, если Америка передаст Киеву определенное количество техники, то украинские силы смогут пробиться к Азовскому морю. Военный ссылался на дефицит бронированных машин, а в остальном у ВСУ «всё отлично». Как оказалось, это не совсем правда.

Риттер признал, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Киеву выделили технику, инструкторов, финансирование, но всё оказалось тщетным. ВСУ застряли ещё на первых линиях оборонительных рубежей, даже издали не «посмотрев» на Мелитополь.