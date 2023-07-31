«Говорить о гипотетическом выводе российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии можно будет только после отказа США и НАТО от деструктивного курса, вывода американского ядерного оружия из Европы и ликвидации инфраструктуры», – рассказал Алексей Полищук.

Руководитель Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, беседуя с СМИ, рассказал, что Россия готова забрать с белорусской территории ядерные боеголовки после отказа США от антироссийского курса.

Он указал, что государство рассмотрит данную инициативу только после урегулирования конфликта с европейскими странами. Размещение ядерных боеголовок в РБ – вынужденная мера, служащая защитой от иностранной агрессии.

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Полищук подчеркнул, что Белоруссия находится в опасности. Рядом с ней располагается Польша, уже неоднократно демонстрировавшая свои намерения стать участницей военного конфликта. Также НАТО может принять решение о захвате РБ с целью расширения фронта боевых действий. Размещение в Белоруссии ТЯО (тактического ядерного оружия) является предупреждением и предостережением для европейских стран.

Боеголовки были размещены в Белоруссии по просьбе Минска. Президент государства Александр Лукашенко сослался на то, что европейские страны поступают аналогичным образом, распространяя снаряды между своими союзниками.

В мае состоялось подписание документа между главами военных ведомств России и Белоруссии. Согласно его содержанию, ТЯО располагается в особом хранилище на территории РБ.

Как утверждает глава МО РФ Сергей Шойгу, решение о передаче Белоруссии данного вооружение принято на основе повышенной активности ядерных миссий НАТО. За охрану снарядов отвечают российские войска.

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