Утверждения о том, что наемники ЧВК "Вагнер" якобы будут заходить в Сувалкский коридор исходят от российских пропагандистов, а домыслы провоцируют сами же "вагнеровцы", - рассказал Александр Коваленко.

Появление ЧВК «Вагнер» в Белоруссии стало поводом для появления множества слухов и домыслов. К ним же и относятся сведения о том, что наемники планируют захватить Сувалкский коридор, тем самым спровоцировав на действия Польшу.

С точки зрения Александра Коваленко, военно-политического обозревателя, «Вагнер» не преследует цели захвата данной территории. Слухи пошли с момента, когда около сотни бойцов просто побывали вблизи коридора. Польские войска, с присущей им паранойей, тут же объявили тревогу и повышенную готовность.

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Эксперт подчеркнул, что сейчас на территории РБ расположилось около 4,5 тысячи наемников. Палаточный лагерь, находящийся в селе Цель, может принять ещё столько же бойцов. А теперь предстоит задуматься. Эксперт указывает на то, хватит ли 8-9 тысяч человек для взятия Сувалкского коридора? Конечно же нет.

Он ещё раз напомнил, что ЧВК «Вагнер» специализируется на гибридных операциях. Взятие коридора – это целая военная кампания, для которой потребуется разработка сильной и смелой стратегии, наличие соответствующих ресурсов и умелого командования. Если судить по итогам операции в Бахмуте, где участвовали наемники, можно прийти к мнению, что они не готовы к событиям такого масштаба.