"Наши ребята сковали все атаки украинских боевиков. Противник уничтожается на подступах к нашей первой линии обороны”, — заявил глава движения “Мы вместе с Россией”.

Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов поделился последними новостями из Запорожья. От него СМИ стало известно, что ВСУ не могут справиться с обороной, выстроенной ВС РФ.

Он подчеркнул, что украинское контрнаступление по-прежнему продвигается без успехов. Российские войска препятствуют углублению ВСУ, уничтожая солдат противника ещё на подступах к линиям обороны. Ситуация контролируется российскими войсками.

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Рогов рассказал, что сейчас по большинству направлений установилась «тишина». Украина не проводит масштабных наступлений. Периодически ВСУ пытаются прорваться малыми группами. Он подчеркнул, что украинские военные продолжают восстановление после неудачной второй фазы своей контратаки.

Перед этим Рогов рассказал, что в части Запорожья, оставшегося под контролем Киева, удалось уничтожить цех, где ремонтировали бронированные машины ВСУ. На данном предприятии украинские войска основали площадку, предназначенную для оперативной починки техники.