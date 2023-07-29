Украинские войска приступили к основному этапу контрнаступления. С таким утверждением выступила в среду газета The New York Times со ссылкой на двух должностных лиц Министерства обороны США.

Корреспонденты издания рассказывают о том, что, начиная с 27 июля 2023 года, на различных участках фронта началось задействование тысяч солдат ВСУ, которые ранее пребывали в оперативном резерве. Большинство из этих военнослужащих проходили обучение в различных западных странах. В качестве источника информации NYT указывает двух высокопоставленных сотрудников МО США. Ряд других американских чиновников различного ранга не подтверждают информацию напрямую, но при этом не исключают, что это может быть как ротацией потрёпанных в боях фронтовых подразделений ВСУ, так и подготовкой к проведению основных оперативных действий контрнаступления ВСУ.

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Представители официального Вашингтона и Пентагона в приватной беседе сообщили журналистам, что «со значительным» интересом следят за растущей активностью Вооружённых Сил Украины на различных участках боестолкновений. Журналисты утверждают, что из Киева уведомили «союзников» в США о том, что при успехе этот этап контрнаступления продлится примерно 3 недели.

Что сейчас с контрнаступлением ВСУ — последние новости

26 июля, накануне этой публикации, представители МО РФ и властей Запорожской области сообщили о том, что ВСУ значительно активизировались в районах боестолкновений на Запорожье. В частности, в официальном брифинге Минобороны РФ упомянуто о том, что войска Украины совершили очередную попытку наступления в районе н.п. Работино Токмакского района (данные объективного контроля подтверждают, что в данный момент поля и лесопосадки под Работино буквально усеяны подбитой и уничтоженной военной техникой ВСУ — военнослужащие украинской армии невероятно дорого платят за каждый метр пройденного расстояния).

К примеру, на участке, который удерживается подразделениями 71 мотострелкового полка 58 армии ВС РФ за 27 июля только на минах подорвались 3 БМП «Брэдли» и 2 танка ВСУ. Причём, подбитые боевые машины находятся в зоне контроля ВС РФ, то есть могут быть отбуксированы в тыл, как это произошло с французским колёсным танком AMX-10RCR, который уже проехал на буксире через Мариуполь в глубокие российские тылы.

Про эти попытки высказался ВРИО губернатора Запорожской области, подконтрольной РФ, Евгений Балицкий, который указал на напряжённую обстановку на линии боевого столкновения. Владимир Рогов, член администрации российского Запорожья заявил, что ВСУ бросили максимум возможных сил для прорыва линии фронта. Минобороны РФ указывает, что войска ВС РФ немного продвинулись в направлении Красного Лимана, а все атаки украинских сил были отражены со значительными потерями в личном составе, вооружении и военной технике.

Ранее Министерство обороны США и европейские союзники провели (по различным данным из открытых источников) обучение по различным воинским специальностям для более, чем 63 тысяч военнослужащих ВСУ, поставили сотни единиц современной и тысячи — устаревшей бронетехники. До сих пор, как утверждают представители Пентагона, практически всё современное вооружение с обученными военнослужащими было в оперативном резерве, но сейчас, если верить словам функционеров МО США, началось их активное применение на разных участках фронта.

Посмотрим, что ждёт контрнаступление дальше. Пока особых продвижений, судя как по украинским, так и по российским источникам, не наблюдается.