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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
«Барби» собрала в мировом прокате 500 миллионов долларов
Фильм с большой вероятностью достигнет результата в 1 миллиард долларов до середины августа. Бюджет составил 145 миллионов долларов.

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Сборы приключенческой фэнтезийной комедии «Барби» составили более полумиллиарда долларов менее чем за 7 дней. Для сравнения: биографический фильм с элементами триллера «Оппенгеймер» пока собрал 240 миллионов долларов.

«Барби» устанавливает рекорд среди полнометражных картин Warner Bros. по сборам, заработав 26 000 000 долларов. До премьеры комедии наилучший результат был у «Аквамена», который смог заработать почти 22 000 000 долларов.

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Главную роль в «Барби» играет Марго Робби, а в Кена перевоплотился Райан Гослинг. Они популярны в мировой киноиндустрии. Актриса во время питчинга сказала, что сборы фильма должны превысить миллиард долларов. Правда, потом знаменитость призналась, что допускает мысль о том, что могла немного переоценить потенциальную выручку. При этом Робби подчеркивает, что никогда не сомневалась в успехе картины.

Кинокритики считают, что Марго Робби действительно сделала амбициозное заявление, но ее слова могут быть правдивыми. Аналитики говорят, что сборы новинки могут превысить миллиард долларов еще до середины августа.

Ранее в сети появилась новость, что ПК-версия Ratchet & Clank: Rift Apart практически не работает на жестком диске PS4.

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#фильм #барби #сборы
Источник: dtf.ru
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