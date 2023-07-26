Ratchet & Clank Rift Apart на PS5 продвигали как игру, ставшую возможной благодаря мощному SSD. На ПК в системных требованиях заметили HDD и возникли вопросы

Специалисты Digital Foundry поделились впечатлениями о Ratchet&Clank Rift Apart на ПК — на старом HDD от PS4 игра практически не работала. Но на современных жестких дисках крупных багов не было.

Стоит сразу отметить, что подробного обзора игроки могут не ждать, специалистам поздно предоставили копию игры. По этой причине обзор получился кратким. На «слабых» ПК, если будут минимальные настройки графики, можно попробовать запустить игру. Например, можно использовать ПК с видеокартой Radeon RX 570. Но нужно быть готовым к тому, что из-за нехватки видеопамяти ухудшается детализация, и это сразу бросается в глаза. Во время загрузки локаций было также замечено «подтормаживание» игры.

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Помимо этого, в Digital Foundry пытались играть на ПК с жестким диском от PS4 со скоростью вращения более 5 000 об/мин. Речь идет о HDD из консоли, которая была выпущена примерно 10 лет назад. Даже если выставить минимальные настройки, игра плохо работала. Неудобно, что после запуска она постоянно вылетала, и приходилось перезапускать ее.

Если играть на мощном ПК, крупных багов не будет. Специалисты играли на устройстве с жестким диском со скоростью вращения более 7 000 об/мин, и у них не было никаких проблем. Эксперты говорят, если есть возможность, лучше выбирать современные ПК и играть. В этом случае можно рассчитывать на стабильное подключение и высокое качество.

В целом, в Digital Foundry считают, что игра может быть интересна. Специалисты выразили надежду, что разработчики в будущем выпустят несколько патчей, и это поможет устранить выявленные баги.