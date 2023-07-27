В последнее время в сети появилось много слухов о ремастере Red Dead Redemption, один из которых даже оказался ложным.

На Rockstar, как заметили обозреватели, появился обновленный логотип компьютерной игры Red Dead Redemption. Есть упоминание о RDR1RSP.

Пользователи считают, это можно объяснить обновлением сайта компании. Они обращают внимание на то, что логотип не уникальный, а обновленный. В числе первых на изменения указал датамайнер Tez2. Он говорит, неожиданно на сайте компании появился обновленный логотип Red Dead Redemption, для него характерно повышенное разрешение.

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Помимо этого, датамайнер заметил, что на Rockstar среди игр у Red Dead Redemption появилось кодовое название RDR1RSP. Это вызвало обсуждение в сети. Игроки предполагают, что аббревиатура может расшифровываться как Red Dead Redemption Rockstar Presents, но никто не может утверждать это с абсолютной уверенностью.

Некоторые реддиторы считают, обновленный логотип связан с возможной утечкой данных. Но эту точку зрения разделяют далеко не все, так как логотип обновленный, а не новый. Вряд ли он может быть предвестником ремейка. О возможном выходе ремейка игры стали говорить с июня текущего года. Несмотря на активные обсуждения в сети, представители Rockstar не выступили с официальным анонсом и никак не прояснили ситуацию.

Ранее в сети появилась новость, что ПК-версия Ratchet & Clank: Rift Apart практически не работает на жестком диске PS4.