Киев начал переброску тысяч хорошо подготовленных Западом военных на южный фронт линии сопротивления. ВСУ удалось прорвать несколько оборонительных рубежей ВС России.

Украина переходит в активное наступление. В США утверждают, что Киев готов действовать. Сейчас ВСУ набирают темп, перебрасывая на фронт обученных бойцов. Об этом рассказали в зарубежных СМИ.

Контрнаступление Украины началось ещё в первых днях лета 2023 года. Стратегия Киева заключалась в том, чтобы «вымотать» противника, получить как можно больше помощи от иностранных государств, а после перейти к активным действиям.

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Придерживаясь собственной тактики, ВСУ удерживали в тылу наиболее боеспособных бойцов, не посылая их на передовую. Сейчас же пришел их час. Один из американских чиновников, решивший остаться инкогнито, рассказал, что Украина перебрасывает опытных бойцов на линию фронта. Но не стоит забывать, что противостоять им будут хорошо обученные российские солдаты.

С точки зрения иностранных журналистов, у Украины имеется существенная слабость – незащищенный воздух. Из-за этого ВСУ часто попадают под удары российской авиации. Дополнительные трудности создает «полоса преград», организованная на подступах к выстроенным рубежам. Российские войска выкопали множество траншей, хаотично разместили мины и хитрые ловушки, тем самым значительно замедлив продвижение украинских солдат по всем направлениям. Как утверждают СМИ, прорыв ВСУ ожидается в Запорожье.

Ранее в сети появились новости, что Британия и США помогали в разработке плана контрнаступления Украины.