Заместитель главы министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил в интервью газете Telegraph, что Британия и США участвовали в разработке плана контрнаступления Украины.

Заместитель главы МО Великобритании Джеймс Хиппи рассказал в собственном интервью местному изданию, что план украинского контрнаступления разрабатывался с непосредственным участием Королевства и США.

Хиппи утверждает, что нынешние действия ВСУ полностью соответствуют ожиданиям. Союзники довольным тем, как украинская война ведет своё наступление.

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Военный подчеркнул, что Киев придерживается плана, разработанного совместно с иностранными помощниками. Над стратегией трудились практически всю прошлую зиму.

Хиппи рассказал о повышенной бдительности и осторожности украинского командования. Руководство ВСУ отказывается посылать в бой много солдат, придерживаясь умеренной тактики. Также минимально применяется иностранная техника.

Военный обратил внимание на то, что нынешний конфликт – это не кино, где боевая техника и воодушевленные солдаты будут бежать на укрепления под музыку. Настоящие бои подразумевают тактику, скрытность, внезапные удары. Там нет места помпезности.

Россия же является сложным противником для Украины. Хиппи откровенно признает это. Но он не сомневается в том, что у ВСУ есть шансы на победу. В распоряжении Украины остались ресурсы и силы, чтобы продолжить своё контрнаступление.