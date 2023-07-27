«В настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами», — отметил Хиппи.

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, беседуя с журналистами, рассказал, что украинское контрнаступление идёт согласно плану, разработанному вместе с иностранными государствами. Военный подчеркнул, что ВСУ полностью оправдывают ожидания. Сейчас всё происходит согласно заранее обсужденной стратегии.

Хиппи указывает на то, что в целом Украина хорошо справляется на фронте. ВСУ наконец-то перешли к основной наступательной фазе, стаскивая технику и бойцов на Запорожское направление.

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Нынешняя ситуация не является похожей на фильм. И это нормально. Линия соприкосновения – это боевой конфликт, где руководствуются тактикой, стратегией, а не «показушностью». Не стоит ждать, что ВСУ пойдут в наступление с криками и под «эпичную» музыку, устрашая своим настроем противника.

Хиппи отметил, что российская армия имеет огромный боевой потенциал. Контрнаступление, идущее медленно, объясняется тем, что украинским солдатам требуется беречь иностранную технику и собственные жизни, чтобы в будущем организовать полноценный прорыв на одном из направлений.

Ранее в СМИ появилась новость, что Британия и США помогали в разработке плана контрнаступления Украины.