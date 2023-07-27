Министр внутренних дел и администрации Польши, Мариуш Каминьский заявил, что Варшава не воспринимает это серьезно и считает эти высказывания элементом психологической войны.

Варшава не расценивает слова ЧВК «Вагнер» всерьез. Речь идёт о том, что наемники желают посетить Польшу «на экскурсию». Об этом рассказал польский МИД Мариуш Каминьский, давая ответ на слова белорусского лидера Александра Лукашенко.

С его точки зрения, это всего лишь составляющая психологической войны. Белоруссия хочет заставить Польшу ощущать беспокойство из-за базирующихся вблизи бойцов ЧВК «Вагнер». Каминьский подчеркнул, что Варшава не расценивает данные слова всерьез.

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Перед этим Лукашенко заявил, что его начали напрягать «намеки» наемников. ЧВК «Вагнер» хотят посетить Польшу, наведавшись в несколько мест, где временно базируется техника, предназначенная Украине.

Также в их планы входит максимальное нанесение ущерба иностранным боевым машинам, даже тем, что находятся в распоряжении Польши. Общее настроение бойцов далеко от «позитивного».

Ранее в СМИ появилась новость, что Британия и США помогали в разработке плана контрнаступления Украины.