В настоящий момент Украина не может отправить суда ни из оставшихся портов, заявила представитель оперативного командования "Юг" вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк.

Наталья Гуменюк, занимающая пост руководителя пресс-центра Сил обороны юга Украины, признает, что государство может потерять черноморские порты уже через пару месяцев. Подробности изложены в СМИ.

Гуменюк подчеркивает, что сейчас нет функционирующих портов, практически все их заблокировали. Корабли стоят на месте, не имея возможности сдвинуться.

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Также она добавила, что ВС РФ используют различные типы вооружения. В распоряжении украинской армии нет соответствующих средств обороны, позволяющих защититься от ударов. Корабли будут уничтожены практически мгновенно.

Гуменюк ещё раз акцентировала внимание на главной потребности Киева. Украине в срочном порядке требуются системы ПВО и ПРО. Также она считает, что ВСУ значительно укрепят американские истребители F-16.

Перед этим представители украинской армии рассказали, что в одном из одесских портов было повреждено производственное оборудование. Это произошло после попадания российской ракеты. Также зафиксировали ещё один взрыв. Второй удар пришелся на портовое административное здание.

Ранее издание The New York Times заявило о начале ключевой фазы контрнаступления ВCУ.