В статье The New York Times говорится, что самые ожесточенные бои развернутся на юге Запорожской области. Идет переброска туда подразделений, которые ранее не были задействованы и оставались в резерве.

ВСУ перешли в основную атаку. Сейчас началась ключевая фаза контрнаступления. Об этом рассказали в зарубежном издании NYT.

Согласно материалу публикации, украинская армия готовится прорваться на юге Запорожской области. Для этих целей туда стягиваются бойцы и ресурсы, ранее не задействованные в столкновениях. На данный момент идут только подготовительные мероприятия, о точных сроках начала наступления неизвестно.

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Один из представителей Белого дома, оставшийся инкогнито, заявил, что иностранные государства с интересом наблюдают за происходящим на Украине.

Сейчас для ВСУ это решающий шаг. От успешности основной фазы зависит многое, в том числе будущая ситуация на фронте. Также украинским бойцам срочно требуется победа, позволяющая поднять боевой дух.

Если ВСУ удастся прорваться, это станет мощным стимулом для иностранных государств. Европа продолжит спонсировать Украину, выделяя более современное и мощное вооружение.