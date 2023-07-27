«Уважаемый господин Ким Чен Ын! Дорогие друзья! Примите искренние поздравления по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне», — говорится в поздравительном письме от Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин отправил лидеру Северной Кореи письмо, в котором выразил признательность за его видение СВО. Также в послании он поздравил Ким Чен Ына с памятной датой.

Речь идёт про 70-летие победы корейского народа в Отечественной освободительной войне. Письмо с пожеланиями разместили на официальном кремлевском портале.

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Путин поблагодарил лидера КНДР за поддержку с СВО. Эти слова подчеркивали поздравление.

С полным содержанием письма можно ознакомиться непосредственно на сайте Кремля.

Также российский лидер подчеркнул, что КНДР четко поддерживала инициацию спецоперации на Украине. Это служит доказательством того, что оба государства намерены дать отпор Западу. Путин пожелал, чтобы Ким Чен Ын оставался в здравии, а также достигал успехов на своём посту.

Северная Корея была одной из немногих стран, поддержавших российскую инициативу. Стоит подчеркнуть, что сейчас между Россией и КНДР устоялись дружественные отношения.

Ранее в СМИ появилась новость, что Украина оказалась не готова к противостоянию с беспилотниками «Ланцет».