«Ланцет» стал одной из главных угроз для Украины во время контрнаступления, заявил Нурдберг в статье для SVT

Обозреватель Эрик Нурдберг в статье для SVT рассказал, что ВСУ несут огромные потери из-за неожиданно эффективных российских беспилотников «Ланцет». ВС РФ активно используют их в зоне СВО.

Нурдберг подчеркнул, что «Ланцет» является наибольшей проблемой для украинской армии. Беспилотник позволяет наносить мощные удары по единицам брони и местоположению военных, при этом оставаясь практически незамеченным. Средства ПВО также не могут противостоять ему. БПЛА успевает нанести удар прежде, чем его собьют.

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У иностранных государств нет соответствующего оборудования или поисковых систем, позволяющих обнаружить беспилотник. Представители Запада неоднократно подчеркивали, что «Ланцет» является серьезной угрозой и для НАТО. Страны Европы не имеют фактической возможности противостоять российским БПЛА, поэтому опасаются их наступательной мощи.

Перед этим выступил военный аналитик Аллан Орр. Он считает, что в неудачном контрнаступлении ВСУ виновато именно НАТО.