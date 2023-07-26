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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
«Соулслайк»-шутер Remnant II стартовал в Steam с 83% положительных отзывов
Вечером 25 июля на всех платформах вышел лутер-шутер формата souls-like под названием Remnant 2. Судя по первым цифрам онлайна в Steam, запуск новой игры Gunfire Games прошел более чем удачно.

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Игра Remnant II вышла в Steam с 83% положительных отзывов — онлайн в шутере составил более 82 000 геймеров. Критика, связанная с технологиями масштабирования, не смогла оказать влияние на успешность релиза.

«Соулслайк»-шутер получил примерно 3 500 оценок, 83% из которых оказались положительными отзывами. В день релиза максимальный онлайн в Remnant II был 82 742. Это большой прорыв, если учитывать, что максимальный онлайн первой части составил почти 49 000 человек.

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В Xbox Store (США) рейтинг шутера ─ 4,5 балла. Такая высокая оценка была получена на основе более 170 обзоров. В цифровом магазине РФ оценка еще не была сформирована.

Несмотря на положительные комментарии, игру нельзя назвать идеальной. Часть аудитории осталась недовольной из-за низкой производительности на некоторых ПК. Также были геймеры, у которых игра не смогла запуститься из-за ошибки, связанной с DirectX 12. Вместе с тем большинство игроков заявляют, что они не заметили крупных багов. 

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#steam #шутер #remnant ii #соулслайк
Источник: dtf.ru
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