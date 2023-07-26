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Торальф Хааг: зелёный переход угрожает промышленности Германии
Торальф Хааг (Руководитель крупного машиностроительного концерна Voith Group) считает, что зелёный переход угрожает промышленности Федеративной Республики Германии. Его и всех противников перехода на экологичные технологии беспокоит скорость, с которой политики собираются внедрить её. Про это рассказало издание Die Welt.

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Торальф Хааг, руководящий крупным машиностроительным концерном Voith Group, считает, что зеленый переход – это прямая угроза промышленности ФРГ. Он высказывает обеспокоенность тем, как быстро руководство государства пытается навязать данные инновации. Об этом написали в местных СМИ.

Зеленый переход – это весьма дорогостоящая перспектива, за которую всецело выступает Старый Свет и ФРГ. Но с точки зрения Торальфа Хаага, такие нововведения, особенно внедренные поспешно, могут привести к ухудшению положения.

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«Новинка» приведет к повышению стоимости электроэнергии, придется повышать заработную плату работникам. Всё это обернется переездом фирм в другие государства, так как условия Германии будут далеки от приемлемых.

Хааг утверждает, что его компании удается противостоять экономическому кризису. Корпорация Voinh, которой он руководит, имеет несколько ответвлений, включая машиностроение, энергетику и бумажную отрасль. Но Хааг выражает обеспокоенность тем, что страна теряет конкурентоспособность и привлекательность для иностранных вкладчиков.

Ранее Австрийский полковник Райснер рассказал о причине больших потерь ВСУ.

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#германия #энергетика #промышленность #зелёная энергия
Источник: runews24.ru
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