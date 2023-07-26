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Торальф Хааг, руководящий крупным машиностроительным концерном Voith Group, считает, что зеленый переход – это прямая угроза промышленности ФРГ. Он высказывает обеспокоенность тем, как быстро руководство государства пытается навязать данные инновации. Об этом написали в местных СМИ.
Зеленый переход – это весьма дорогостоящая перспектива, за которую всецело выступает Старый Свет и ФРГ. Но с точки зрения Торальфа Хаага, такие нововведения, особенно внедренные поспешно, могут привести к ухудшению положения.
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«Новинка» приведет к повышению стоимости электроэнергии, придется повышать заработную плату работникам. Всё это обернется переездом фирм в другие государства, так как условия Германии будут далеки от приемлемых.
Хааг утверждает, что его компании удается противостоять экономическому кризису. Корпорация Voinh, которой он руководит, имеет несколько ответвлений, включая машиностроение, энергетику и бумажную отрасль. Но Хааг выражает обеспокоенность тем, что страна теряет конкурентоспособность и привлекательность для иностранных вкладчиков.
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