«Недавно я разговаривал с одним украинским товарищем: в соседнем подразделении командиром у них был 47-летний резервист. По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться прямо на минные поля. Вернулось чуть больше половины», — рассказал полковник.

ВСУ несут огромные потери в личном штате по причине отсутствия практического опыта у командиров, а также принятия ими некомпетентных решений. Об этом рассказал военный стратег МО Австрии полковник Маркус Райснер в интервью с СМИ.

Он поделился недавней беседой со своим товарищем с Украины. Военный подчеркнул, что одним из подразделений командовал резервист в возрасте 47 лет. Не имея опыта, он отдал приказ солдатам пройти прямо через минные поля. В итоге уцелело порядка половины бойцов.

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Райснер заявил, что результатом такой ошибки стала полная потеря боевого духа целого подразделения. Военный подчеркнул, что начальные стадии украинского контрнаступления полностью провалились.

Перед этим свою оценку ситуации дал другой эксперт. Он рассказал, что ВСУ проигрывают по причине неумелого командования и отсутствия нормальной организованности ситуации. Также украинская армия недооценила мощь ВС РФ. ВСУ не были готовы к столкновению со столь грозным противником.

Ранее Полковник США Макгрегор заявил, что Зеленский зол из-за неожиданно больших потерь ВСУ.