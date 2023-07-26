Киви банк временно ограничит вывод средств на банковские счета до 1 тыс. руб. в месяц, в том числе через СБП. Также клиенты банка не смогут снимать наличные, включая офисы кредитной организации и ее партнеров, и делать переводы

Киви банк снова «сломался». Из последних нововведений – временное ограничение вывода средств на банковские счета до 1 000 рублей в месяц, включая СБП. Клиенты не смогут получить доступ к «наличке» даже при обращении непосредственно в офисы банка.

Подобная ситуация происходит по причине наличия соответствующего предписания от ЦБ РФ. Нововведения вступят в силу уже с 26 июля. Киви банк введет ограничения на съем наличных. Об этом сообщили в пресс-релизе компании.

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В сообщении официальных представителей банка подчеркнули, что пользователи смогут пополнять мобильный счёт, переводит деньги на банковские карты, оплачивать услуги и игры. «Пластик» работает без ограничений, им можно рассчитываться в магазине.

Согласно отчету ЦБ, в ходе проверки было обнаружено множество недочетов в ведении документации. Чтобы Киви смог функционировать в прежнем формате, ему потребуется разобраться со всеми документальными нюансами.

В официальном сообщении сказано, что ежемесячный размер снятия наличных составит всего 1 000 рублей в месяц. Данное ограничение затрагивает все кошельки, без исключений.

Также у клиентов будет отсутствовать возможность вывода средств через СПБ, снимать наличные в офисе кредитного учреждения и осуществлять гашение кредитных платежей.

На какой срок вводится данное ограничение – не уточнили в сообщении. Пока только ясно, что Киви банк будет работать над устранением неточностей в ведении документации.

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