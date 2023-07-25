Беспилотники Black Hornet помещаются в карман, способны вести бесшумную разведку местности и могут управляться шепотом. По информации СМИ, вместе с ними в пакет помощи войдут бронемашины Stryker и авиационные ракеты Hydra-70

США планируют отправить Украине новый пакет военный помощи, который будет содержать нанодроны. Небольшие беспилотники легко помещаются в карман. Их потенциал заключается в проведении бесшумной разведки и управлении шепотом. Название нанодронов – Black Hornet.

Новый пакет помощи выйдет на сумму порядка $400 млн. Также в него войдут бронемашины и ракеты для авиации.

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ВСУ предоставят наиболее необходимое оснащение, включая оборудование для обезвреживания мин.

Что касается миниатюрных дронов, то они используются исключительно для разведки. Ранее Киеву передавали их другие иностранные партнеры. Преимущество беспилотников в скромных габаритах: нанодрон легко размещается в кармане или на ладошке.

Аппарат достигает в длину 10 см, в ширину всего 2,5 см. Самые тяжелые модификации весят не более 32 г.

У беспилотника имеется три камеры, обеспечивающие стабильную трансляцию в режиме реального времени. Устройствами можно управлять голосом, даже если говорить очень тихо. Аппарат передвигается бесшумно, издаваемый звук можно легко принять за насекомое.

Беспилотники были разработаны ещё 11 лет назад. Ранее ими активно пользовались американские военные в Афганистане.

Но у аппаратов имеется и минус – высокий ценник. За один комплект, содержащий пульт, «зарядку» и два дрона, потребуется отдать порядка $60 тыс. За подобную стоимость есть множество других альтернатив. Но маленькие дроны сложнее засечь, что позволяет собрать больше данных.

Ранее в СМИ появилась новость, что зарплата бойцов ЧВК Вагнер упала с 240 до 150 тысяч рублей.