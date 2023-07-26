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СМИ: Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху
Санкционные меры с американской стороны нередко приводят к обратному эффекту или не работают вообще, способствуя сближению государств, в отношении которых вводились рестрикции, подчеркивает автор Foreign Policy.

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Один из любимых инструментов воздействия в арсенале США – это санкции. Но их изрядная эксплуатация может привести к краху государства, так как большинство ограничений идут вразрез с интересами Америки. Есть и другой момент – полное отсутствие эффективности санкций или совершенно противоположный эффект. Детальные подробности представили в зарубежном издании FP.

За прошедшие двадцать лет санкции стали главенствующим инструментом США. Их внешняя политика базируется на ограничении и подавлении «неугодных». Но Америка не видит последствий. Чем больше вводится запретом, тем сильнее руководство стран, попавших под них, меняют финансовую систему, ища «обходные» пути.

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Один из возможных итогов – полное уничтожение американской валюты. Страны, попавшие под санкции, используют «бреши» в механизмах, обходясь без применения доллара. К примеру, рассчитываются национальной валютой. Тем временен позиции доллара ухудшаются.

Согласно сведениям из материала публикации, американские политики не остановятся на этом, продолжая вводить неработоспособные ограничения. США идут путем «запугивания» конкурентов и всех тех, кто может представлять угрозу экономическому благосостоянию, не понимая, что делают ещё хуже.

Из последних «эффективных» санкций можно выделить ограничения, введенные в отношении России. Москва легко справилась с последствиями, отказавшись от использования доллара. Европейские страны же сейчас переживают сильнейший кризис.

Ранее в СМИ появилась новость, что госдеп США пообещал защитить Польшу от ЧВК «Вагнер» после слов Лукашенко.

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#сша #санкции #америка
Источник: ria.ru
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