23 июля Александр Лукашенко сообщил, что члены ЧВК «Вагнер» начали «напрягать» его тем, что просятся на Запад. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мэттью Миллер, представляющий американское внешнеполитическое ведомство, указал, что НАТО будет отстаивать собственную территорию всеми доступными способами и средствами, не позволив отобрать и дюйма земли. Такой ответ был дан на изречение белорусского лидера Александра Лукашенко о желании ЧВК «Вагнер» посетить Польшу.

Миллер подчеркнул, что Варшава является ценным членом альянса. Если возникнет необходимость, НАТО встанет на защиту каждого польского дома.

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Перед этим состоялась встреча российского и белорусского лидеров. Лукашенко рассказал о неудобствах, доставляемых бойцами «Вагнер». Они желают отправиться в Польшу, чтобы посетить место, куда привозят западные грузы для ВСУ.

Ранее в МО РБ заявили о проведенных учениях местных военных и «вагнеровцев». Последние выступали в роли инструкторов, помогая отработать сложные маневры и различные тактики ведения боя. Польша же укрепила границы с Белоруссией, опасаясь вторжения бойцов ЧВК.

Ранее в СМИ появилась новость, что зарплата бойцов ЧВК Вагнер упала с 240 до 150 тысяч рублей.