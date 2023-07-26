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СМИ: США боятся, что действия Рида на Украине навредят диалогу с Россией по заключённым
Вашингтон опасается, что участие экс-морпеха Тревора Рида в боях на Украине может саботировать диалог с Россией по обмену заключёнными. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

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В Белом доме выразили обеспокоенность на предмет участия американца Тревора Рида в боях на Украине. Это может привести к снижению шансов на возвращение в Америку Эвана Гершковича и Пола Уилана, сейчас пребывающих в РФ. Об этом рассказали в зарубежных СМИ, сославшись на источник. Как утверждает собеседник издания, данные вопросы не взаимосвязаны.

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Согласно его словам, Рид действует по собственному усмотрению и согласно своим мотивам. Его поступки не должны оцениваться комплексно с чьими-то, влияя на возможность возвращения Гершковича и Уилана.

Собеседник подчеркнул, что на данный момент Рид находится на лечении в американском госпитале в ФРГ.

В Госдепартаменте США подтвердили, что Тревор Рид, которого освободили во время обмена заключенных с Москвой, получил раны при участии в боях на Украине. Сейчас в Белом доме прорабатывают вопрос с возвращением двух американских граждан – Гершковича и Уилана. Представители США утверждают, что действия Рида не должны влиять на других людей.

Ранее в СМИ появилась новость, что Варшава всерьез настроена на военные действия с Россией.

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#россия #украина #сша #сво
Источник: lenta.ru
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