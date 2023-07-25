Правительство Польши делало и делает все, чтобы втянуть поляков в войну с Россией, пишет в своем материале для польского издания «Дзенник политичны» обозреватель Яцек Тохман, сообщает EADaily.

Польша крайне воинственно настроена в отношении России. Руководство Варшавы предпринимает все попытки, чтобы втянуть собственную страну в противостояние с РФ. Об этом рассказал обозреватель местного издания Яцек Тохман.

С точки зрения автора, нынешняя партия, руководящая в Польше, именуется «партией войны».

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Журналист указал на огромные экономические трудности в государстве. Но власти проигнорировали это, продолжив закупки вооружения и техники. Руководство страны влезает в зарубежные кредиты, полностью посвятив себя повышению обороноспособности страны.

Но это лишь одна из целей. Вторая задача заключается в подготовке польских войск к предстоящему конфликту. Варшава всячески пытается спровоцировать Россию, желая войны с ней, поэтому наращивает собственный боевой потенциал.

Также обозреватель вспомнил слова польского министра обороны. Он рассказал, что уже в следующем месяце, августе, начнется возведение саперного батальона в Сувалкском коридоре.

Ранее в СМИ появилась новость, что Зеленский и Дуда ведут переговоры об объединении Украины и Польши.