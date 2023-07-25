Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда якобы ведут тайные переговоры об объединении стран. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала обозревателя Стивена Гарднера.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер поделился с СМИ интересными сведениями. Согласно его заявлению, украинский лидер Владимир Зеленский, а также польский руководитель Анджей Дуда, проводят тайные переговоры на тему объединения двух государств. Об этом он рассказал во время своего интервью с СМИ.

Риттер указывает на то, что лидеры двух стран уже неоднократно затрагивали тему объединения. Они желают заключить политический союз, который сотрет все рубежи между Польшей и Украиной. Ранее, как известно, Зеленский заявлял, что подобное случится только после завершения конфликта. К Польше может примкнуть около 6 украинских регионов.

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Но сейчас ситуация изменилась. Украинский лидер может форсировать события из-за проигрыша в контрнаступлении. Сломанная военная техника буквально копится в гаражах, ожидая ремонта, потери ВСУ превышают даже наиболее смелые прогнозы. Зеленскому срочно требуется найти решение.

Но у такого сценария есть и обратная сторона. Польша, объединившись с Украиной, станет непосредственным участником конфликта.

Ранее в СМИ появилась новость, что Украина закупает для ВСУ топливо из российской нефти от Венгрии и Турции.