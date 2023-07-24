Исходя из сообщений в СМИ, причиной такого снижения доходов стал мятеж Вагнера в России.

Бойцы ЧВК «Вагнер», после их скоротечного мятежа, а также последующего переезда на территорию Белоруссии, не остались без работы. Им продолжают выплачивать зарплату. Но доход упал на 40%. Другой неприятный момент – выплаты полагаются не всем наемникам. Об этом рассказали в отечественных СМИ.

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Журналистам удалось получить информацию от родственников бойцов, присоединившись к закрытым чатам. Сейчас уровень дохода наемников составляет всего 150 000 рублей в месяц. Ранее они получали около 240 000 рублей за месяц боевых действий. Уменьшение заработной платы связано с тем, что сейчас наемники не находятся на передовой, а дислоцируются в Белоруссии. Даже уменьшенный доход бойцов втрое превышает среднюю зарплату по России.

Также появилось небольшое условие. Выплаты полагаются только тем, кто «переезжает» в РБ или другие страны, к примеру, африканские. Помимо этого, от бойцов начали поступать жалобы о задержке выплат на несколько недель и более.

Ранее в СМИ появилась новость, что Украина закупает для ВСУ топливо из российской нефти от Венгрии и Турции.