Стоимость российской пшеницы, которая на прошлой неделе выросла с $230 до более чем $240 за тонну, может в дальнейшем увеличиться до $250–260 за тонну. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Российская пшеница немного выросла в цене. Её нынешняя стоимость составляет $240 за тонну против предыдущего показателя в $230. Есть вероятность, что ценник поднимется ещё на 10-20 долларов за тонну. Подробности предоставлены российскими СМИ.

В материалах издания указано, что в нынешнем сезоне поставки пшеницы из РФ могут побить все рекорды.

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Согласно мнению экспертов, увеличенный экспорт ожидается на фоне завершения зерновой сделки. Иностранные государства не могут допустить ещё большее ухудшение продовольственной безопасности, но добраться до украинских ресурсов невозможно. Также ожидается сокращение поставок австралийской пшеницы. Единственное решение – закупка зерна у России.

Как считает один из собеседников издания, отечественные зерновые культуры, даже при значительном повышении ценников, не будут стоить больше европейских культур, следовательно, это обеспечит сохранение конкурентного преимущества.

Ранее в СМИ появилась новость, что Путин запретил оказывать иноагентам имущественную поддержку.