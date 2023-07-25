Законом устанавливается, что иностранный агент не вправе получать от государства не только финансовую, но и иную имущественную поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности, а внеплановые проверки разрешается проводить в отношении не только самих иностранных агентов, как это было ранее, но и в отношении лиц, которые с ними взаимодействуют.

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, ставшие дополнением к ранее изданным актам об иностранных агентах. Одно из нововведений дополнит положения в КоАП РФ. Иной закон разрешит Минюсту контролировать соблюдение законодательных норм в отношении иностранных агентов. Согласно нововведению, лица, получившие данный статус, не смогут получать от государства имущественную поддержку.

Проще говоря, иностранные агенты лишены любой помощи и привилегий. Они могут не рассчитывать ни на финансовую, ни на иную другую поддержку. Также Минюст сможет инициировать проверку в любое время, но теперь её будет проходить не только сам «подозрительный субъект», но и его окружение, находящееся с ним в тесном контакте.

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Согласно содержанию другого закона, вводятся новые штрафы, если своевременно не будут выполнены предписания Минюста по устранению законодательных нарушений. Граждане, проигнорировавшие их, будут обязаны заплатить от 50 до 300 тысяч рублей. Размер штрафа зависит от статуса субъекта.

Перед этим иностранные агенты не могли претендовать только на финансовую поддержку от государства. Теперь им отказано в любом виде помощи.

Только за прошедший год 188 человек получили данный статус. Это на 80 лиц больше, чем было в 2021 году. Также чаще накладывали штрафы, а сами размеры выплат увеличились в 60 раз.

Нововведения в законодательстве предназначены для контроля ситуации, а также уменьшения вреда от деятельности иностранных агентов.

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