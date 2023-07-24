По информации издания, которое ссылается на данные украинской таможни, Украина увеличила импорт нефти от венгерской компании MOL и турецких поставщиков.

Украина закупает огромное количество дизеля, произведенного в Венгрии и Турции. И здесь есть ироничный момент – топливо изготавливается из нефти, закупленной в России.

Одно из зарубежных изданий, взяв за информацию сведения от украинской таможни, рассказало подробности. Киев нарастил закупку нефти от Венгрии и Турции. Первое государство стало поставлять ресурс в два раза больше за прошедшие 6 месяцев.

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У венгерской компании MOL, экспортирующей топливо для Украины, имеется соответствующее разрешение от ЕС. Фирма является одной из немногих, кому дозволено закупать и перерабатывать российскую нефть. Иные компании, не имеющие доступа к ресурсу РФ, сдают свои позиции на украинском рынке.

Согласно информации издания, MOL стала ключевым украинским поставщиком. Вся зарубежная техника, переданная Киеву, ездит на дизеле от этой фирмы.

Ранее в СМИ поступило заявление от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он рассказал, что РФ – это неделимая составляющая нынешнего мира. Политик утверждает, что прекращение закупки российского сырья – это страшнейшая ошибка. На него все равно найдется покупатель.

Другое дело, что иностранные компании, отказавшиеся от сотрудничества, начнут терять свои позиции. На рынке появятся новые, более предприимчивые конкуренты, которые перетянут всех потребителей на свою сторону. В Венгрии отказываются прекращать сотрудничество с Россией, так как государство не хочет пострадать от высокого инфляционного уровня.

Ранее представитель ВСУ Гуменюк сообщила о повреждении одного из портов в Одесской области.